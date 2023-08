Wyciek zdjęć Lenovo Legion Go. To połączenie Steam Deck i Nintendo Switch?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak wynika z przecieku ujawnionego przez Windows Central, świat gier może szykować się na kolejnego pretendenta w domenie handheldów. Ostatnie przecieki sugerują, że Lenovo przygotowuje przenośny komputer do gier – Legion Go. Urządzenie to, działające na systemie Windows, nawiązuje designem zarówno do Steam Decka Valve, jak i Switcha od Nintendo, co może sprawić, że stanie się ważnym graczem na rynku.

Zaprezentowane wizualizacje przedstawiają urządzenie o niemałym podobieństwie do obecnych już na rynku pecetowych handheldów, jak Steam Deck i Asus ROG Ally. Jednak podobieństwa do konsoli Nintendo Switch są trudne do zignorowania. Windows Report wskazuje, że Legion Go może pochwalić się ośmiocalowym wyświetlaczem i wyposażony jest w odłączane kontrolery inspirowane Joy-Conami. Warto zauważyć, że widoczna jest także szeroka podpórka, najprawdopodobniej do grania na konsoli z oboma kontrolerami w dłoniach, lub też w multiplayerze, gdzie obaj gracze trzymają po jednym „gopadzie”.

Bliższe spojrzenie na kontrolery Legion Go ujawnia interesującą hybrydową konstrukcję. Z frontu przypominają one płaskie, odłączane kontrolery Nintendo Switch, a z tyłu ergonomiczne uchwyty Steam Decka. Warto zauważyć, że touchpad jest widoczny na prawym kontrolerze, gdy np. Steam Deck ma touchpady po obu stronach. Kolejną ciekawą cechą jest inny rozkład przycisków na spodach obu kontrolerów. Biorąc pod uwagę odłączalny charakter kontrolerów, pojawiły się też spekulacje, że ekran urządzenia będzie dotykowy.

Istotną obserwacją płynącą ze zdjęć jest odważne podejście Lenovo do grubości urządzenia. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do Asusa ROG Ally, który ze względu na smukłą konstrukcję pogorszył żywotność baterii. Trend wydaje się zmieniać, ponieważ urządzenia takie jak nadchodzący Ayaneo Kun rozumieją znaczenie dużych baterii. Sporo jest też otworów wentylacyjnych.

Szczegóły techniczne wskazują, że Legion Go działa na systemie Windows 11, obiecując kompatybilność z dowolnymi grami Windows zgodnymi ze specyfikacją urządzenia. Raporty z Windows Central sugerują włączenie procesorów AMD Phoenix, powszechnego wyboru w ostatnich i oczekiwanych urządzeniach przenośnych z systemem Windows, w tym ROG Ally.

Wcześniejsze wyprawy Lenovo w kierunku gier przenośnych to opracowane wraz z NEC koncepcyjne „LaVie Mini” pokazane na targach CES 2021 oraz jeszcze niewydane urządzenie z Androidem – Legion Play. Biorąc pod uwagę te przedsięwzięcia, Legion Go wydaje się być ogromnym krokiem naprzód. Oczekiwanie jest wyczuwalne, a wielu chce zobaczyć, jak nowe urządzenie poradzi sobie w starciu z niezłomnymi jak Steam Deck, a także nowymi na rynku jak ROG Ally.

