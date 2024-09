No Good Deed to nowa komedia Netflixa z gwiazdą Przyjaciół. Pierwszy zwiastun i data premiery

fot. Netflix

No Good Deed to nowa czarna komedia Netflixa autorstwa Liz Feldman, twórczyni Już nie żyjesz. Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje pod koniec bieżącego roku i opowie historię trzech różnych rodzin, które chcą kupić ten sam dom, który według nich rozwiąże ich problemy. W głównych rolach zobaczymy Lisę Kudrow oraz Raya Romano.

No Good Deed – zwiastun

No Good Deed – fabuła, obsada i data premiery

Kiedy Lydia (Lisa Kudrow) i Paul (Ray Romano) postanawiają opuścić swój dom i rozpocząć nowe życie, wystawiają swoją wspaniałą willę w hiszpańskim stylu z lat 20. XX wieku, położonej w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Los Angeles na sprzedaż. Nie wiedzą jednak, że wywołają tym prawdziwe szaleństwo na rynku nieruchomości. Trzy rodziny ścigają się, by kupić dom, który według nich jest ich wymarzonym miejscem do życia i są przekonani, że rozwiąże on ich wszystkie problemy. Ale jak Lydia i Paul doskonale wiedzą, czasami dom twoich marzeń może być prawdziwym koszmarem. Próbując ukryć mroczne i niebezpieczne sekrety, które kryją się w ich długowiecznej wilii, zaczynają zdawać sobie sprawę, że jedynym sposobem na ucieczkę od przeszłości jest w końcu stawienie jej czoła.

W obsadzie poza Kudrow i Romano znaleźli się Linda Cardellini, Luke Wilson, Teyonah Parris, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Denis Leary, O-T Fagbenle, Matt Rogers, Anna Marie Horsford, Kate Moennig, Linda Lavin, Wyatt Aubrey oraz Kevin Alves.

No Good Deed – premierę na Netflixie wyznaczono na 12 grudnia 2024 roku.