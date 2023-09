No One Will Save You - mrożący krew w żyłach zwiastun. Inwazja obcych w klimacie slashera

Fot. Hulu

Hulu opublikowało pierwszy zwiastun thrillera No One Will Save You. Zapowiada się naprawdę ciekawa produkcja. Choć fabuła opowiada o inwazji obcych na Ziemię, to w trailerze nie ma typowego klimatu sci-fi, za to czuć atmosferę grozy prosto z horrorów. Za to jak zauważyło już nawet kilku internautów, główna bohaterka przypomina typową "final girl" ze slasherów. Oceńcie sami.

No One Will Save You - mrożący krew w żyłach zwiastun

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, No One Will Save You to produkcja Hulu o inwazji obcych na Ziemię. W głównej roli występuje Kaitlyn Dever, która wcieli się Brynn Adams, utalentowaną młodą kobietę, która żyje odcięta od świata i ludzi. Choć ściany rodzinnego domu zawsze napełniały ją poczuciem bezpieczeństwa, to pewnego dnia wszystko się zmieni, gdy wraz z dziwnymi dźwiękami wtargną do nich intruzi nie z tego świata. Walcząc o swoją przyszłość i przetrwanie, bohaterka będzie także zmuszona uporać się kłopotliwą przeszłością.

Jak zapowiada Brian Duffield, reżyser i scenarzysta No One Will Save You:

Myślę, że jest w nas głęboko ukryte przekonanie, że każdy film o inwazji obcych na ziemię mógłby okazać się prawdziwy, ponieważ jest to tak niezbadane terytorium naszego codziennego życia. Gdy nasz świat coraz bardziej wymyka się spod kontroli, może nawet niektórzy z nas mają nadzieję, że jest tam coś mądrzejszego od nas, co pomoże nam wrócić na właściwą ścieżkę. Kosmici w No One Will Save You są lepsi od ludzi pod każdym względem, co sprawia, że Brynn i jej opór są dla nich dość niezrozumiałe.

