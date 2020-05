Noc oczyszczenia i Treadstone - USA Network kasuje seriale

USA Network postanowiło nie przedłużać swoich dwóch seriali Treadstone oraz Noc oczyszczenia opartych na popularnych cyklach filmowych Universal Pictures. Treadstone zostało skasowane po jednym sezonie, a Noc oczyszczenia po dwóch. Oba projekty były drogie, jednak nie przyciągały wystarczającej liczby widzów. Jest to część zmiany polityki programowej NBCU, które od teraz ma stawiać na programy na żywo i wielkie wydarzenia fabularne.

Treadstone dzieje się w tym samym świecie co kinowe widowiska o losach Jasona Bourne'a. Bohaterami projektu są inni agenci z tytułowego programu, do którego również należała postać grana przez Matta Damona. Dla przypomnienia Treadstone to projekt CIA, który wykorzystuje protokół modyfikowania zachowania, aby przekształcić swoich agentów w niepowstrzymane maszyny do zabijania.

Noc oczyszczenia powstała w oparciu o serię filmów wytwórni Blumhouse Productions. W serialu również raz do roku każde przestępstwo przez 12 godzin jest legalne.