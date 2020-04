NOS4A2 - teaser 2. sezonu serialu na podstawie prozy Joe Hilla i data premiery

W zeszłym roku ujawniono, że serial NOS4A2 doczeka się drugiego sezonu, czyli dziesięciu kolejnych odcinków. Produkcję rozpoczęto jesienią 2019 roku. Informację tę przekazali wcielający się w główne role aktorzy - Zachary Quinto i Ashley Cummings, a także showrunner Jami O'Brien i sam Joe Hill. Premierę zapowiedziano na 1 czerwca 2020 roku na stacji AMC.

NOS4A2 to serialowy horror na podstawie książki - horroru Joe Hilla pod tym samym tytułem. Główną bohaterką jest Vic Mcqueen, która odkrywa, że ma wyjątkową zdolność do odnajdywania zagubionych rzeczy. W ten sposób natrafia na nieśmiertelnego Charliego Manxa, który żywi się duszami dzieci. Drugi sezon NOS4A2 rozpoczyna się osiem lat po wydarzeniach z poprzedniego. Vic pozostaje bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by zniszczyć Manxa. Charlie, w obliczu własnej śmiertelności, desperacko szuka zemsty na Vicu.

Zobaczcie nowiutki teaser: