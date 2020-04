Wonder Woman 1984 - nowe zdjęcia. Diana w złotej zbroi

Magazyn Empire promuje film Wonder Woman 1984 pomimo przesunięcia premiery z czerwca na sierpień. Przeważnie tego typu czasopisma są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, więc nikt nie zmieniał planów. W nowym numerze opublikowano dwa zdjęcia - w tym jedno świetne z Dianą w złotej zbroi oraz wywiady.

Gal Gadot wyjaśnia, że Wonder Woman to był film o dojrzewaniu, o tym, jak Diana została superbohaterką. W drugiej części jest inaczej, bo według aktorki Diana dojrzała, jest poważniejsza i mądrzejsza, ale jest również bardzo samotna. Wszyscy jej przyjaciele poumierali i przez to też nie chce otwierać się na relacje. To wszystko zmienia się, gdy wydarzy się coś szalonego, czyli pojawia się Steve Trevor.

- Chris był integralną częścią filmu i jego sukcesu. Z uwagi na to, że wszystkim nam tak dobrze się pracowało, chcieliśmy go z powrotem. Patty i współscenarzysta Geoff Johns wymyślili najlepszy sposób na to, jak sprowadzić go z powrotem, by miało to znaczenie dla fabuły - mówi Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 - zdjęcia

Wonder Woman 1984 - premiera w sierpniu 2020 roku.