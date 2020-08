Nowa bohaterka DC jest potężniejsza niż cała Liga Sprawiedliwości. Ma tylko 13 lat

DC

W uniwersum DC mnóstwo jest niezwykle potężnych postaci; najnowsza z nich, Ashley Rayburn aka Primer, ma co prawda dopiero 13 lat, jednak z całą pewnością może walczyć jak równy z równym z... całą Ligą Sprawiedliwości razem wziętą. Dość powiedzieć, że w katalogu jej mocy znajdziemy choćby dowolne zmienianie swojej wielkości, nadludzką siłę i elastyczność, strzelanie laserami z oczu czy przybieranie potrzebnego w danym momencie kształtu.

Rayburn debiutowała w czerwcu br. w historii o tytule Primer, której autorami są Thomas Krajewski, Jennifer Muro i Gretel Lusky. Protagonistka tej przeznaczonej dla najmłodszych czytelników opowieści pochodzi z rozbitej rodziny; jej ojciec, przestępca odsiadujący obecnie wyrok w federalnym więzieniu, nie tylko przez lata manipulował córką, ale nawet zza krat wciąż wpływa na jej życie. Sama Ashley tułała się pomiędzy kolejnymi rodzinami zastępczymi, trafiając ostatecznie pod opiekę Kitcha i Yuki Nolanów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Kitch jest artystą, natomiast Yuka pracuje jako naukowiec przy specjalnym projekcie wojskowym, w ramach którego naniesione na ciało danej osoby barwy różnego rodzaju (wytworzone z krwi, potu i... wydzielin nosowych superbohaterów) mają zagwarantować posiadaczowi dostęp do nadludzkich mocy. Yuka koniec końców nie chce dopuścić, by jej praca znalazła się w niepowołanych rękach - to dlatego przenosi ona dokumentację i materiały do własnego domu. Ostatecznie odkrywa je Ashley, myśląc, że czeka na nią urodzinowy prezent...

Przetrzymywane w sprayu kolory nieustannie się odnawiają; są więc źródłem nieograniczonych mocy. W dodatku mamy tu do czynienia z aż 33 różnymi barwami - każda z nich zapewnia inną zdolność. To m.in. nadludzka siła i szybkość, lot, telekineza, przyśpieszony proces gojenia, teleportacja, rażenie dźwiękiem, zmienność kształtu, geniusz intelektualny, wchłanianie materii, kontrola nad roślinami, replikacja własnej osoby, przewidywanie przyszłości, tworzenie pola siłowego, władanie elektrycznością, kontrola umysłu, wyostrzone zmysły i dostęp do miniaturowych wymiarów. W dodatku spray "Tan" pozwala na naśladowanie mocy przeciwnika - w rzeczywistości więc dziewczynka może dysponować tą umiejętnością, której w danej chwili potrzebuje.

Na razie Primer funkcjonuje jedynie w ramach osobnej powieści graficznej, jednak wydawnictwo DC zdaje sobie sprawę z popularności nowej bohaterki. Już teraz w sieci pojawiają się więc głosy, aby wprowadzić ją do zasadniczego uniwersum.