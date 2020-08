Iron Man - koniec udziwnień w świecie herosa. Nowa zbroja, wraca stary Tony Stark

Marvel

Iron Man w ostatnim czasie przeżywa naprawdę dziwaczne z punktu widzenia zwykłego odbiorcy komiksów przygody - dość powiedzieć, że w pewnym momencie przeniósł on swoją świadomość do cyfrowej rzeczywistości, a jego potężnym przeciwnikiem okazał adoptowany brat, Arno. Wygląda na to, że Marvel zamierza na dobre zerwać z tego typu zabiegami, stawiając na powrót Tony'ego Starka do korzeni.

Do zmiany na polu ekspozycji postaci dojdzie w zeszycie Iron Man #1, którego premierę zaplanowano na 16 września. Scenarzysta nowej serii, Christopher Cantwell, zapowiedział już, że chce, aby tytułowy bohater powrócił do swojego klasycznego, metalowego stroju (przypomnijmy, że ostatnio pokazano holograficzną zbroję herosa), jednocześnie skupiając się na zaakcentowaniu ludzkiej strony jego mitologii. Po odnalezieniu inspiracji w takich historiach jak Demon w butelce czy Wojna domowa, autor wyjawia:

Tony będzie musiał podsumować całą swoją karierę, zastanowić się nad posiadanymi przez siebie dobrami materialnymi, przyjaźniami, a także nad swoją zbroją.

Zaprojektowany przez legendarnego Alexa Rossa nowy kostium bohatera ma przywodzić na myśli wygląd postaci ze Srebrnej Ery Komiksu; jak zdradza Cantwell:

Chciałbym, aby przeszedł on drogę od technologicznego rewolucjonisty w stronę eksperta mechaniki; widać to będzie np. w jego potężnych ramionach, ale też w samym kostiumie, który kojarzy się z masywnym, stuningowanym, amerykańskim samochodem.

Iron Man #1 - zbroja herosa

Scenarzysta stwierdza na koniec:

Scenarzysta stwierdza na koniec:

Tony powinien skupić się na swoim człowieczeństwie. Stark został tak mocno otumaniony przez technologię, że teraz przyszła pora na to, aby wpuścić tu świeże powietrze.

Zobaczcie zapowiedź nowej serii w materiale zatytułowanym wymownie "Iron Man wraca":