Nowe reakcje i odwołane konferencje. Facebook zmienia się w obliczu COVID-19

Amerykański gigant społecznościowy poszedł w ślady Microsoftu i zapowiedział, że do czerwca 2021 zawiesza organizację wszelkich spotkań, w których uczestniczy więcej niż 50 osób. Część z nich całkowicie zniknie z kalendarza firmy, inne odbędą się w formie wydarzeń wirtualnych. Przedstawiciele Facebooka poinformowali już że tegoroczna i kolejna konferencja F8 nie dojdą do skutku. Zuckeberg poinformował również o odwołaniu wszelkich podróży biznesowych pracowników platformy do czerwca tego roku. Większość osób zatrudnionych w korporacji będzie świadczyć pracę zdalną do końca maja.

Kiedy społeczeństwo w końcu zacznie się otwierać, będzie musiało robić to stopniowo, abyśmy upewnili się, że ludzie, którzy wracają do pracy, będą bezpieczni, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii – napisał Zuckerberg.

Firma przymierza się także do wprowadzenia drobnych zmian kosmetycznych, do Facebooka i Messengera, które mają umilić klientom wspomnianych usług życie w czasach epidemii. Od przyszłego tygodnia rozpocznie się proces wdrożeniowy nowych ikon reakcji wyrażających troskę o współrozmówcę. Na Facebooku pojawi się żółta kulka przytulającą serce, a w Messengerze będziemy mogli wysłać rozmówcom pulsujące serce.

Wiemy, że żyjemy w nietypowych czasach i chcemy, aby ludzie mogli okazywać sobie wsparcie, aby ich rodziny i bliscy wiedzieli, że o nich myślimy – wyjaśniła Alexandru Voica, Communications Manager for Engineering Facebooka.