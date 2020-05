Nowe telewizory LG OLED debiutują na polskim rynku

Zdjęcie: Materiały prasowe

W tym roku firma LG przygotowała dla polskich klientów aż pięć linii produktowych telewizorów OLED napędzanych procesorami wyposażonymi w sztuczną inteligencję, która zadba o jakość obrazu i dźwięku.

Jedną z ciekawszych nowości będzie linia LG OLED GX „Gallery”, czyli telewizory o wyglądzie przywodzącym na myśl ogromne cyfrowe ramki. Obudowy tych sprzętów mają zaledwie 2 cm grubości, a uchwyt montażowy zintegrowano z telewizorem. Dzięki temu GX idealnie licuje się ze ścianą. Korporacja spełniła także prośby części użytkowników domagających się wypuszczenia mniejszych, bardziej przystępnych OLED-ów. Dlatego w ramach linii CX do sprzedaży trafi 48-calowy telewizor wyposażony w matrycę organiczną, który idealnie wpasuje się w niewielkie mieszkania. W sprzedaży pojawi się również model LG OLED ZX Real 8K wykorzystujący technologię głębokiego uczenia do przeskalowywania materiałów do rozdzielczości 8K.

LG zrobiło spory ukłon w stronę graczy i wdrożyło do telewizorów OLED na 2020 rok szereg stricte gamingowych rozwiązań. Korporacja deklaruje, że telewizory będą charakteryzować się input lagiem na poziomie 13 ms, a czas reakcji matrycy będzie wynosił 1 ms. Oznacza to, że sprzęt błyskawicznie zareaguje na poczynienia graczy, a obraz nie będzie się rwać podczas rozgrywki. W upłynnieniu rozgrywki pomoże także kompatybilność z technologiami synchronizacji obrazu G-Sync oraz Freecync. Telewizory obsługują również tryb HGiG, który można przyrównać do gamingowego odpowiednika HDR-u w filmach. Dzięki niemu obraz będzie żywy, pełen szczegółów i bardzo kontrastowy. I jak przystało na sprzęt wypuszczony w roku debiutu nowej generacji konsol, nie zabrakło tu także złącz HDMI 2.1. Pozwolą one odpalać gry w 4K przy 120 klatkach na sekundę.

Miłośnicy filmów powinni z kolei zainteresować się trybem Filmmaker Mode, który wyłączy wszystkie upłynniacze i upiększacze obrazu, aby wiernie zreprodukować wygląd filmów i sprawić, aby prezentowały się tak, jak życzył sobie tego reżyser. Wsparciem dla kinomanów będzie także funkcja Dolby Vision IQ automatycznie dopasowująca parametry wyświetlanego obrazu do warunków świetlnych naszego salonu. Dzięki niej obraz nie będzie raził po zmierzchu i nie będzie zbyt ciemny za dnia.

LG OLED ZX

Telewizorami będą zarządzać procesory α9 3. generacji bądź α7 3. Generacji (w przypadku modeli z linii BX). Sztuczna inteligencja wykorzysta technologię uczenia maszynowego do rozpoznania i poprawy jakości obrazu. Pozwoli to np. przy wyświetlaniu animacji zmniejszyć ilość emitowanego niebieskiego światła, aby odciążyć wzrok najmłodszych, podbije także głosy postaci i efekty dźwiękowe.

Inżynierowie LG zatroszczyli się też o miłośników sportu – ci skorzystają nie tylko z potencjału błyskawicznie odświeżającej się matrycy, lecz także z nowej funkcji Sport Alert. Za jej pośrednictwem wyświetlą informacje o swoich ulubionych drużynach, otrzymają powiadomienia o terminach rozgrywek i prześledzą wyniki meczów w czasie rzeczywistym.

Pierwsze modele telewizorów OLED na 2020 powoli pojawiają się w sklepach. Urządzenia z linii BX, CX, GX oraz WX będą dostępne w większości sklepów z elektroniką, a seria ZX trafi do sklepów LG Brand Store.