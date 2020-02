Nowi mutanci - Blu Hunt jako Mirage na nowych zdjęciach z filmu

Trzy nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu Josha Boone'a pokazują nam Blu Hunt (The Originals) w roli Dani Moonstar, znanej jako Mirage. Był taki czas, kiedy uważano, że Nowi mutanci nie ujrzą światła dziennego, a przynajmniej nie wejdą na duże ekrany. A jednak... Pojawił się nowy zwiastun, nowe informacje, zatem możemy być już chyba pewni, że w kwietniu wreszcie zobaczymy ten przesuwany bez końca obraz.

Disney najprawdopodobniej zacznie podkręcać promocję już w tym miesiącu (lutym), czego przedsmakiem może być wspomniane udostępnienie nowiutkich zdjęć na oficjalnym twitterowym profilu. Oto młoda mutantka, która będzie jedną z postaci znajdujących się w centrum historii: Mirage.

Danielle Moonstar to (w komiksach) potężna telepatka, która potrafi wyświetlać obrazy i iluzje w umysłach swoich przeciwników. Czyżby to ona była odpowiedzialna za przerażające wizje, które nękają innych w zwiastunach? Mutantka bierze nieśmiałą Rahne Sinclair (w filmie gra ją Maisie Williams) pod swoje skrzydła i zostają one bliskimi przyjaciółkami...

Rzućcie okiem na nowe zdjęcia:

Nowi mutanci

Nowi mutanci - premiera filmu 3 kwietnia.