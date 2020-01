Nowi mutanci - kiedy rozgrywa się akcja filmu?

Przesuwanie premiery filmu Nowi mutanci tylko zwiększyło zainteresowanie fanów fundamentalną kwestią: czy produkcja ta będzie w jakikolwiek sposób połączona z uniwersum X-Menów, a jeśli tak, to w jakim okresie ich przygód ją osadzić? Na tym etapie kampanii marketingowej sprzedaje się ją jako ostatnią odsłonę serii o mutantach od studia 20th Century Fox - trzeba też przyznać, że najnowsze materiały promocyjne zostały przyjęte o niebo lepiej niż początkowe. Wygląda jednak na to, że czas akcji ma dla tej opowieści znaczenie drugorzędne.

Jedna z producentek obrazu, Karen Rosenfelt, w rozmowie z dziennikarzami Digital Spy wyjawiła bowiem, że Nowi mutanci są jednym z tych filmów, których akcja nie musi być osadzona w ramach większej całości:

To okres współczesny, choć jednocześnie... bezczasowy. Nie określamy, gdzie i kiedy się znajdujemy, ale to dzień dzisiejszy. To współczesność. Nic w przeszłości, ani nic w przyszłości.

Rosenfelt porównała Nowych mutantów do serii Deadpool, która także rozgrywa się w swojej własnej płaszczyźnie czasowej - wydarzenia z najważniejszych produkcji o X-Menach nie mają dla niej aż tak wielkiego znaczenia.

Nowi Mutanci - zdjęcie z drugiego zwiastuna

Nowi mutanci wejdą na ekrany kin w Polsce 3 kwietnia.