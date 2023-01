Nowy film fantasy w drodze. Fani klasyka Niekończąca się opowieść będą zachwyceni...

Fot. Materiały prasowe

Szykuje się kolejna ciekawa adaptacja książki fantasy. Momo zostanie przeniesione na duży ekran. To powieść Michaela Ende, który stworzył wiele tytułów z działu literatury dziecięcej. Jego najbardziej znaną pracą najprawdopodobniej jest Niekończąca się historia, na której podstawie napisał scenariusz do kultowego filmu Niekończąca się opowieść, uznawanego przez wielu widzów za ponadczasowy klasyk.

Producentem Momo będzie Christian Becker, a reżyserem i scenarzystą Christian Ditter.

Nowa adaptacja książki fantasy - o czym jest Momo?

Filmowa Momo będzie opowiadać o tytułowej bohaterce, sierocie, która będzie musiała stoczyć walkę z bezdusznymi szarymi panami, próbującymi przejąć jej miasto. Te tajemnicze istoty kradną czas i zalewają mieszkańców rozpaczą.

Widzowie kochają adaptacje książek fantasy?

Gra o Tron, Wiedźmin i Dobry Omen to tylko kilka produkcji, które powstały na podstawie książek fantasy. Takie tytuły wydają się wzbudzać coraz większe zainteresowanie wśród widzów. Na przykład po sukcesie serialu Cień i Kość na Netflixie, Leigh Bardugo dostała kolejne propozycje i Amazon Studios wykupiło prawa do jej powieści Dziewiąty Dom. Wydaje się to najlepszy moment, by inwestować w takie projekty.

