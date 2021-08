Nowy iPhone może obsługiwać łączność satelitarną

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Apple

Jeśli przecieki upublicznione przez wiarygodnego analityka branży mobilnej, Ming-Chi Kuo, okażą się prawdzie, już wkrótce użytkownicy iPhone’ów będą mogli komunikować się ze sobą z dowolnego miejsca na świecie. Nawet tam, gdzie nie mamy zasięgu sieci komórkowej. Wszystko dzięki zastosowaniu modułu komunikacji satelitarnej, który ma trafić do iPhone’ów 13.

Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat potencjału tego rozwiązania, choć wspomina się, że za komunikację z niską orbitą okołoziemską będzie odpowiadać zmodyfikowany modem Qualcomm X60. Kuo nie poinformował, czy użytkownicy będą mogli wykorzystać łączność satelitarną do obsługi wszystkich aplikacji, czy ta będzie ograniczona wyłącznie do podstawowych funkcji takich jak rozmowy głosowe czy wysyłanie wiadomości tekstowych. Takie ograniczenie wydaje się zasadne ze względu na duże opóźnienia w przesyle danych za pośrednictwem tej technologii.

Do tych przecieków warto jednak podejść z pewnym dystansem. Wszak w 2019 roku dobrze poinformowali redaktorzy z redakcji Bloomberga twierdzili, że Apple co prawda pracuje nad technologią łączności satelitarnej dla iPhone’ów, ta miała jednak zostać wdrożona na przestrzeni pięciu lat. Czy amerykańskiej korporacji udałoby się skrócić proces projektowy do tego stopnia, aby już po dwóch latach udostępnić nowe rozwiązanie dla użytkowników komercyjnych?

Znając tendencję Apple do oszczędnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, tak szybkie opracowanie systemu łączności satelitarnej do iPhone’ów wydaje się zaskakujące. Zwłaszcza że nie mówimy o rozwiązaniu, które byłoby powszechnie wykorzystywane przez szerokie grono odbiorców, a co za tym idzie – mogłoby przyciągnąć do iPhone’ów wielu nowych użytkowników. Usługi satelitarne są bardzo kosztowne i zazwyczaj wykorzystywane w środowisku biznesowym, a nie konsumenckim.

O tym, czy satelitarne iPhone’y faktycznie zadebiutują w 2021 roku, dowiemy się już wkrótce. Apple pokaże nowe produkty mobilne podczas wrześniowej konferencji prasowej.