Nowy mod do Half-Life: Alyx przeniesie BioShocka do wirtualnej rzeczywistości

Źródło: Steam / wim.buytaert.1988

Przy okazji premiery Half-Life: Alyx zespół programistów Valve po raz kolejny udowodnił, że potrafi tworzyć wciągające gry, które będziemy wspominać przez lata. Alyx zachwyca na wielu poziomach: olśniewa piękną grafiką, immersyjnym środowiskiem oraz wciągającym modelem rozgrywki. Przy okazji jest także doskonałym narzędziem do uwolnienia kreatywności graczy. Najlepiej świadczy o tym najnowsza fanowska modyfikacja Return to Rapture, która przenosi BioShocka do wirtualnej rzeczywistości.

Za Return to Rapture stoi użytkownik Steama publikujący pod nickiem wim.buytaert.1988 i choć nie jest to dokładna kopia miasta Rapture, świetnie oddaje klimat, jakim uraczyła nas ta produkcja. Możemy przekonać się o tym odpalając poniższy materiał:

Fakt, część assetów jest żywcem zaczerpnięta z Alyx i nie bardzo pasuje do świata BioShocka, jednak twórcy udało się z grubsza odtworzyć klimat, jakim raczyła nas ta gra. Modyfikacja oferuje nam ok. 25 minut zabawy, a wim.buytaert.1988 nie wyklucza, że w przyszłości mógłby wypuścić kolejne części moda, choć ich pojawienie uzależnia częściowo od tego, czy uda mu się pozyskać finansowanie za pośrednictwem Patreona.

Mimo iż Return to Rapture jest produkcją dość krótką i daleko jej do jakości, jaką oferuje Half-Life: Alyx czy seria od Irrational Games, pozwala wyobrazić sobie, jak mógłby wyglądać pełnoprawny BioShock, gdyby został od podstaw zaprojektowany z myślą o graniu w goglach wirtualnej rzeczywistości. Modyfikację można pobrać pod tym linkiem.