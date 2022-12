Nowy monitor dla graczy od Alienware będzie miał odświeżanie aż 500 Hz!

fot. Alienware

Użytkownik Twittera Chi11eddog podzielił się zdjęciem monitora Alienware AW2524H, który ma być zaprezentowany na rozpoczynających się w przyszłym tygodniu targach Consumer Electronic Show w Las Vegas. Jak większość superszybkich monitorów, nowy sprzęt Alienware charakteryzuje się rozdzielczością 1920 x 1080. Matryca IPS może osiągnąć 480 Hz natywnie przy użyciu DisplayPort, a nawet 500 Hz przy użyciu tego samego DisplayPort i niewielkiego overclockingu.

https://twitter.com/g01d3nm4ng0/status/1607550722257584129

Nazwa monitora sugeruje, że będzie on miał przekątną 25 lub 24,5 cala. Z tyłu obudowy ma podświetlane logo firmy i jej nazwę na wsporniku. Wygląda to wszystko bardzo podobnie do kilku obecnych już na rynku monitorów Alienware, w tym topowego wyboru dla high-endowych kart graficznych: Alienware AW3423DW, 34-calowego monitora OLED Ultrawide o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu 175 Hz.

Nie jest to pierwszy monitor z odświeżaniem 500 Hz. W maju 2022 Nvidia ujawniła na targach Computex 2022 monitor Asusa z taką samą częstotliwością odświeżania. Nvidia ogłosiła, że Asus Rog Swift 500 Hz to pierwszy na świecie monitor 500 Hz z G-sync. Jednak w przeciwieństwie do modelu Alienware, wykorzystuje on panel TN.

fot. Asus

Był też 27-calowy monitor 1080p, który BOE ogłosiło w styczniu 2022 jako pierwszy na świecie wyświetlacz 500 Hz. Może się on pochwalić czasem reakcji 1 ms, obsługą 8-kanałowego złącza eDP i prawdziwą 8-bitową gamą kolorów, ale wciąż jest w fazie prototypu i nie doczekał się jeszcze pełnej premiery.

Jeśli 500 Hz nie jest dla Was wystarczająco szybkie, producent AU Optronics, który dostarczył panel do Asusa Rog Swift 500 Hz, zapowiedział w czerwcu, że planuje wyświetlacz eSportowy 540 Hz. A na początku miesiąca BOE (ponownie) na World Display Industry Conference w Chinach pokazał 16-calowy wyświetlacz do notebooka z maksymalną częstotliwością odświeżania 600 Hz.

Wszystkie te monitory o super wysokiej częstotliwości odświeżania są skierowane do graczy szukających dodatkowej przewagi w grach e-sportowych, takich jak CS: GO, Valorant i Overwatch 2. Nieprzypadkowo po premierze monstrualnego RTX 4090 Blizzard musiał zwiększyć limit klatek na sekundę w Overwatch 2 do kosmicznych 600 fps.