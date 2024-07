Nowy monitor gamingowy 4K z podświetleniem Mini LED od Philipsa

fot. Philips

Philips wprowadza na rynek nowy monitor dla graczy – Philips Evnia 32M2N6800M. Oferuje on szczegółowy obraz dzięki rozdzielczości 4K UHD i ponad miliardowi wyświetlanych kolorów. Technologia Mini LED z 1152 strefami podświetlenia gwarantuje głęboką czerń, wysoki kontrast oraz minimalizuje efekt poświaty, co przekłada się na doskonałe wrażenia wizualne zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów. Jego kompaktowe rozmiary przypadną do gustu graczom, którzy mają problem ze zmieszczeniem większego monitora na biurku.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms (GtG, MPRT) sprawiają, że obraz jest płynny i ostry nawet w najbardziej dynamicznych scenach, co jest szczególnie istotne dla graczy preferujących gry akcji czy wyścigi.

Monitor został wyposażony w szereg funkcji zwiększających komfort użytkowania, takich jak tryb LowBlue redukujący emisję niebieskiego światła czy technologia Flicker-Free eliminująca migotanie obrazu. Gracze docenią także funkcję Smart Crosshair, która automatycznie dostosowuje kolor celownika do koloru tła.

Philips Evnia 32M2N6800M będzie dostępny w sprzedaży od połowy lipca w sugerowanej cenie detalicznej 4171 złotych.