Nowy Seks w wielkim mieście - Sara Ramirez zagra nową bohaterkę. Będzie to postać niebinarna

fot. materiały prasowe

Platforma HBO Max finalizuje casting do kontynuacji serialu Seks w wielkim mieście. Nową postać zagra Sara Ramirez (Chirurdzy). Podobnie jak Ramirez, postać Che Diaz będzie osobą niebinarną, która fabularnie zajmuje się stand-upem oraz prowadzi podcast, w którym Carrie Bradshaw regularnie się pojawia.

Nowy Seks w wielkim mieście zatytułowany jest And Just Like That… i opowiada o Carrie, Mirandzie i Charlotte, które zmagają się ze skomplikowaną rzeczywistością życia i przyjaźni po 50-tce. Pierwszy sezon ma mieć 10-odcinków - każdy ma trwać 30 minut. Prace na planie ruszą latem 2021 w Nowym Jorku.

W obsadzie powrócą Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon oraz Kristin Davis. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na ekranie nie powróci bohaterka grana przez Kim Cattrall.

Poza głównymi aktorami wśród producentów są Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi i Michael Patrick King. Scenarzystami sezonu są King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg i Eliza Zuritsky.

And Just Like That... - data premiery nie została ujawniona.