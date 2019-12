NuType – fizyczna klawiatura opracowana z myślą o MacBookach

Laptopy Apple mogą sprawdzać się doskonale w takich zastosowaniach profesjonalnych jak np. montaż filmów czy muzyki, ale ich klawiatury pozostawiają sporo do życzenia, gdyż nie są tak wygodne jak konkurencyjne rozwiązania. Projektanci z NuPhy postanowili rozwiązać ten problem i zaprojektowali klawiaturę, która zastąpi tę znaną z MacBooków.

NuType to dość nietypowy sprzęt, który użytkownicy mają stawiać bezpośrednio na laptopach Apple. Wyposażono ją w mechaniczne przyciski o identycznym układnie jak ten z MacBooków, dzięki czemu użytkownik błyskawicznie przestawi się na nowy sprzęt. A dzięki temu, że NuType umiejscawia się w miejscu klawiatury zintegrowanej z obudową, użytkownik nie traci dostępu do gładzika.

Takie rozwiązanie ma kilka zalet. NuType zajmuje na biurku mniej miejsca niż tradycyjne klawiatury podpinane do laptopów, a dzięki zastosowaniu przełączników mechanicznych praca z nią ma być czystą przyjemnością. Zwłaszcza że zamawiający mogą wybrać jeden z trzech typów klawiszy o różnym skoku oraz głośności punktu aktywacji. W gadżecie tego typu nie mogło zabraknąć oczywiście w pełni konfigurowalnego podświetlenia.

Warto także zauważyć, że klawiatura nie jest skierowana wyłącznie do posiadaczy MacBooków, a jedynie przystosowana do ich wymiarów. Można ją podpiąć zarówno do sprzętów Apple, jak i komputerów oraz urządzeń mobilnych z Windowsem bądź Androidem. Wystarczy tylko sparować je za pośrednictwem modułu Bluetooth.

NuType to projekt kickstarterowy, dlatego aby wejść w jego posiadanie, należy wesprzeć go na zbiórce internetowej. Minimalny próg współfinansowania został już przekroczony, pomyślna finalizacja projektu to tylko formalność. Ci, który zainwestują w klawiaturę na Kickstarterze przed końcem zbiórki, otrzymają ją na początku 2020 roku.