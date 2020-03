NVIDIA pokazuje nowe materiały z Minecrafta RTX

Choć technologia ray tracingu reklamowana była jako narzędzie pozwalające tworzyć hiperrealistyczne gry, NVIDIA liczy na to, że zrewolucjonizuje także te produkcje, które nigdy nie dążyły do realizmu. Jednym z najczęściej wymieniany tytułów z tej kategorii jest Minecraft. Korporacja podzieliła się kolejną porcją materiałów ujawniających rewolucję graficzną, jaką wkrótce przejdzie ta produkcja.

NVIDIA zaprosiła do współpracy przy promowaniu ray tracingu grupę znanych twórców ze społeczności Minecrafta. Każdy z nich miał wykreować własny świat-wizytówkę tej technologii. Choć wspomniane mapy nie są jeszcze dostępne dla szerokiego grona odbiorców, firma pokazała, czego możemy się po nich spodziewać. W tym celu opublikowano grafiki trzech światów z włączoną i wyłączoną obsługą RTX. Za ich powstaniem stoją Razzleberries, BlockWorks oraz GeminiTay:

Of Temple and Totems

Według NVIDII to tylko część prac, które będą promowały Minecrafta w wersji RTX. Mapa Of Temples and Totems od Razzleberries pozwoli eksplorować opuszczone świątynie w poszukiwaniu tajemnic. Imagination Island będzie parkiem rozgrywki składającym się z czterech krain poświęconym różnym aspektom ray tracingu w grach, z kolei Crystal Palace to klasyczna mapa survivalowa utrzymana w klimacie fantasy.

Korporacja wypuściła także szereg narzędzi oraz przewodników, które ułatwią kreowanie światów w pełni wykorzystujących potencjał technologii RTX. Gracze mogą zapoznać się m.in. z samouczkiem pokazującym metody renderowania tekstur wykorzystujących zjawiska fizyczne czy mechanizmami konwertowania światów ze środowiska Java na światy z efektami ray tracingu.

Niestety, wciąż nie wiemy, kiedy Minecraft w wersji RTX trafi na rynek. NVIDIA ogranicza się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, że premiera gry odbędzie się już wkrótce.