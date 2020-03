Snake, Guitar Hero, a może Minecraft? Te gry mogą trafić do World Video Game Hall of Fame

World Video Game Hall of Fame to galeria sławnych gier. Znalazły się w niej tytuły, które wywarły wpływ na branżę gier, zrewolucjonizowały ją i zainspirowały wielu kolejnych deweloperów. Aktualnie są w niej m.in. takie produkcje, jak np. Final Fantasy VII, Doom, Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, The Legend of Zelda czy Mario Bros.

Teraz zaś ujawniono kolejnych kandydatów do zaszczytnego miejsca w World Video Game Hall of Fame. O takie wyróżnienie walczyć będzie 12 produkcji, wśród których znalazły się przede wszystkim klasyki sprzed lat. Decyzję podejmą gracze - to właśnie oni mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie. Akcja potrwa do 2 kwietnia. Poniżej znajdziecie nominowane gry.

Bejeweled