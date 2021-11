NVIDIA Omniverse Avatar wykorzysta sztuczną inteligencję, aby stworzyć realistycznie wyglądające awatary

Źródło: NVIDIA

Na pierwszy rzut oka technologia Omniverse Avatar zaprezentowana podczas konferencji GTC może wydawać się prostym narzędziem do tworzenia awatarów na potrzeby komunikatorów internetowych czy narzędzi do współpracy zdalnej. Pod niepozorną powłoką skrywa jednak szereg zaawansowanych technologii z sektora sztucznej inteligencji – system rozpoznawania i syntezy mowy, oprogramowanie do śledzenia ruchów mimicznych oraz animowania trójwymiarowych modeli. Te wszystkie rozwiązania współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, aby umożliwić generowanie realistycznie wypowiadających się awatarów.

Podczas wystąpienia Jensena Huanga mogliśmy zaobserwować, jak wspomniany zestaw narzędzi pozwolił przenieść zminiaturyzowanego CEO NVIDII do wirtualnego środowiska, w którym ten odpowiadał na pytania zaproszonych gości. Sztuczna inteligencja odpowiedzialna za renderowanie obrazu wykorzystała całą paletę narzędzi, aby animowany Jensen utrzymywał kontakt wzrokowy z rozmówczyniami oraz korzystał z wirtualnych mięśni mimicznych do pogłębienia ekspresji twarzy.

Fragment konferencji z wirtualnym Huangiem rozpoczyna się w 28 minucie nagrania:

NVIDIA nie podziela co prawda ambicji zespołu Facebooka w zakresie upowszechnienia metawersum jako futurystycznego narzędzia do pracy i komunikacji zdalnej, widzi w nim jednak technologię, która może sprawdzić się m.in. w zastosowaniach biznesowych. Awatary tego typu mogłyby zostać wykorzystane np. w roli wirtualnych konsultantów wykorzystywanych w cyfrowych kioskach. Symulację funkcjonowania takiego awatara-konsultanta zaprezentowano podczas GTC, rozpoczyna się w 22 minucie drugiej godziny konferencji

Warto jednak zauważyć, że na upowszechnienie się takich zaawansowanych awatarów możemy jeszcze poczekać. Huang zastrzegł bowiem, że czas reakcji algorytmów Omniverse Avatar bieżącej generacji na poczynania użytkownika wynosi około dwóch sekund. Tak zauważalne opóźnienie mogłoby irytować odbiorców, dlatego firma musi usprawnić działanie algorytmów, zanim te zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców.