Showrunnerka To zawsze Agatha nie chciała przywracać Wandy? Plotki o scenie po napisach

Jeszcze przed premierą finału To zawsze Agatha spekulowano, że Elizabeth Olsen wystąpi jako Wanda w krótkim cameo. Niestety, tak się nie stało, a Jac Schaeffer śpieszy z wyjaśnieniem. Jak można wywnioskować z jej rozmowy z portalem The Hollywood Reporter, showrunnerka nigdy nie zamierzała przywracać Szkarłatnej Wiedźmy na ekrany.

- To nigdy nie było tematem poważnej dyskusji, a mówiąc wprost, tu wchodzi kwestia obsady, logistyki, dostępności oraz budżetu. Również na poziomie kreatywnym nie wydawało mi się to uczciwe wobec postaci Agathy. To jej historia, a pomysł przywrócenia Wandy wydawał się w jakiś sposób to burzyć.

Jak mogła wyglądać scena po napisach w To zawsze Agatha?

Wcześniej Schaeffer ujawniła, że napisała kilka potencjalnych scen, ale ostatecznie Marvel nie zdecydował się na żadną z nich. Tym samym To zawsze Agatha trafiła na krótką listę projektów MCU, które nie posiadają dodatkowego materiału po napisach końcowych. Scooper MyTimeToShineHello podał informacje o dwóch pomysłach na takie sceny. Natomiast oba nie są szczególnie ekscytujące.

Pierwsza scena miała pokazać, co działo się z Jen po opuszczeniu Westview. Bohaterka miała szukać lekarza, którego wcześniej osądzała o odebranie jej mocy. Natomiast druga sekwencja przedstawiałaby Śmierć podążającą za Wiccanem i Agathą, którzy właśnie wybierali się na poszukiwania Tommy'ego Maximoffa.

To zawsze Agatha - serial dostępny na Disney+.