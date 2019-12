Nvidia poprowadzi 60-godzinny stream, aby pomóc potrzebującym

Gry komputerowe mogą służyć nie tylko rozrywce. Tkwi w nich także spory potencjał edukacyjny, a odpowiednio wykorzystane mogą posłużyć w szczytnym celu. Nvidia doskonale zdaje sobie sprawę z ich siły przebicia, dlatego po raz piąty poprowadzi charytatywny świąteczny stream gamingowy. W trakcie 60-godzinnej transmisji e-sportowcy oraz osobistości internetowe będą zbierać środki na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, aby wesprzeć seniorów cierpiących z powodu samotności oraz trudnej sytuacji życiowej.

Podczas poprzednich akcji polski oddział firmy kwestował na rzecz Kliniki Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka, fundacji DKMS zrzeszającej potencjalnych dawców szpiku, kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei oraz Klinikę Budzik walczącą o wybudzanie osób pogrążonych w śpiączce. W ciągu czterech ostatnich lat Nvidii udało się zebrać ćwierć miliona złotych, w tym roku firma chce powiększyć tę pulę o kolejne tysiące.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni widząc zaangażowanie graczy oraz znanych osób ze świata gamingu. Kolejny raz pokażmy światu jak wspaniałą społecznością są gracze. Dzięki tej akcji jesteśmy w stanie realnie zmienić świat na lepsze. Napędza nas prosty cel - niesienie pomocy tym którzy jej potrzebują - powiedział Wojciech Łaszczak z firmy NVIDIA.

Tegoroczna zbiórka ma nie tylko pomóc seniorom cierpiącym z powodu osamotnienia, jest także komentarzem kondycji współczesnego społeczeństwa, w tym tego skupionego wokół gier komputerowych. Wraz z rozwojem technologii przesyłu danych gry komputerowe przestały być medium, które łączy graczy przy jednym odbiorniku. Tytuły wieloosobowe pozwalają nawiązywać relacje ze osobami oddalonymi o wiele tysięcy kilometrów, niezależnie od ich płci, wieku, wykształcenia czy pozycji społecznej. Choć przestaliśmy utrzymywać ze sobą bezpośrednie relacje z czasów tytułów ogrywanych w trybach kanapowych, internet pozwala nam być w nieustannym kontakcie ze społeczeństwem.

Wiele starszych osób nie ma tego komfortu i po stracie bliskich nie dysponują narzędziami, które pozwoliłyby im utrzymywać i rozwijać relacje międzyludzkie. Stowarzyszenia mali bracia Ubogich chce przywrócić ich do życia w społeczności, pomóc im w ponownym nawiązaniu dialogu ze społeczeństwem.

Samotność osób starszych to jeden z największych problemów, z którymi mierzą się one na co dzień. Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a odsetek ten dramatycznie wręcz wzrasta wśród osób powyżej 80-tego roku życia. Ludzie w tym wieku nie mają już z reguły znajomych lub przyjaciół, a wielopokoleniowe rodziny są już w naszym kraju rzadkością”, „Dziś mamy pod opieką ponad 300 takich osób w czterech miastach. Dzięki m.in. tej akcji zbieramy fundusze by dotrzeć do kolejnych starszych samotnych ludzi w Polsce – zauważa Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

60-godzinna transmisja odbędzie się w dniach 13-15 grudnia na stronie Nvidii i weźmie w niej udział przeszło 60 gości związanych ze światem gamingu, w tym m.in.e-sportowcy kwestujący na rzecz potrzebujących. Firma zapowiedziała, że możemy spodziewać się zarówno streamów z typowych gier e-sportowych, produkcji klasy AAA oraz gier od niezależnych twórców.

W trakcie wydarzenia prowadzone będą także charytatywne licytacje przedmiotów z branży gamingowej, a dochód z ich sprzedaży zasili konto stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na rzecz Programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ łączącego osamotnionych seniorów z wolontariuszami, który dotrzymują im towarzystwa i zapewniają wsparcie psychiczne w trudnych momentach życia. Transmisja wystartuje w piątek 13 grudnia o godzinie 10:00 na stronie Nvidii.