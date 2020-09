NVIDIA RTX 3000 - nowe karty graficzne są mocarne, przystępne i gotowe na 8K

Źródło: NVIDIA

Specyfikacja nowych RTX-ów wyciekła do sieci na długo przed ich oficjalną prezentacją, dlatego konferencja NVIDII zdawała się być jedynie formalnością. 2 września firma ujawniła trzy modele, które lada moment zastąpią pierwszą generację gamingowych kart korporacji przystosowanych do sprzętowego ray tracingu. NVIDIA zapowiadała rewolucję i wszystko wskazuje na to, że tę rewolucję przeprowadzi.

W pierwszej fazie wdrożeniowej na rynku pojawią się trzy modele z nowej linii: RTX 3070, 3080 oraz 3090. Tym, co może najbardziej zaskakiwać jest fakt, że cena modeli referencyjnych RTX 3070 oraz 3080 nie wzrosła w stosunku do ich poprzedników i będą sprzedawane za taką samą kwotę jak modele RTX 2070 Super oraz 2080 Super w dniu swojej premiery. Z kolei najmocniejszy model RTX 3090 będzie znacznie tańszy od swojego duchowego następcy Titana RTX, za którego trzeba było zapłacić w dniu premiery 2499 $. Ta gamingowa bestia została wyceniona na 1500 dolarów.

Tak specyfikacja poszczególnych modeli prezentuje się w pełnej krasie:

NVIDIA RTX 3090 NVIDIA RTX 3080 NVIDIA RTX 3070 Rdzenie CUDA 5248 4352 b.d Taktowanie zegara 1695 MHz 1710 MHz b.d Pamięć 24 GB 10 GB 8 GB Szybkość pamięci 19,5 Gbps 19 Gbps 16 Gbps Szyna pamięci 384-bitowa 320-bitowa 256-bitowa Przepustowość 936 GB/s 760 GB/s 512 GB/s Zużycie energii 350 W 320 W 220 W Cena modeli referencyjnych 1500 $ (7209 zł) 700 $ (3279 zł) 500 $ (2359 zł) Data premiery 24.09.2020 17.09.2020 Październik 2020

Suche dane to jednak nie wszystko, o czym warto wspomnieć w kontekście tej premiery. NVIDIA ogromną wagę przyłożyła do rozwoju ray tracingu i twierdzi, że karty RTX 3000 zaoferują nawet dwukrotnie wyższą wydajność względem modeli z poprzedniej serii przy jednoczesny 1,9-krotnym wzroście efektywności energetycznej. Oznacza to, że model RTX 3070 będzie wydajniejszy niż RTX 2080 Ti, a w dniu premiery zapłacimy za niego tyle, co za model RTX 2070 Super.

Firma poszła także w ślady Sony i podobnie jak PS5, tak i nowe karty będą przystosowane do wykorzystania pełnego potencjału nośników SSD NVMe. Według korporacji nowa technologia RTX IO pozwoli znacząco przyspieszyć przesył danych pomiędzy procesorem a kartą graficzną. I nie mówimy tu o kosmetycznym przyroście jakości a o 100-krotnej akceleracji względem klasycznych dysków twardych.

Największą niespodziankę korporacja zostawiła na koniec i poinformowała, że model RTX 3090 został zaprojektowany w taki sposób, aby poradzić sobie z odpalaniem gier w rozdzielczości 8K przy 60 klatkach na sekundę. Korporacja podjęła na tym polu współpracę partnerską z firmą LG i zaprosiła wybranych streamerów, aby mogli doświadczyć grania przy tak absurdalnie wysokiej rozdzielczości.

Na poniższym filmie można prześledzić przebieg całej konferencji:

Choć tylko nieliczne gry będą w stanie wykorzystać potencjał 8K, linia RTX 3000 ma szansę przeprowadzić rewolucję na innym froncie. Sprawi, że nawet najtańsze modele kart RTX poradzą sobie z obsługą ray tracingu w wyższych rozdzielczościach i na dobre wprowadzi nas do świata grania w 4K przy 60 klatkach na sekundę i najwyższych ustawieniach graficznych.