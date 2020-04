NVIDIA szykuje się do premiery nowych kart graficznych

Pandemia koronawirusa nie przeszkodzi firmie NVIDIA w zaprezentowaniu nowych rozwiązać technologicznych. Korporacja postanowiła, że doroczna konferencja GDC zostanie zorganizowana w formie streamingu na żywo, aby każdy mógł prześledzić jej przebieg w internecie. Jednym z najważniejszych produktów, jakie w jej trakcie ujrzą światło dzienne, będą prawdopodobnie karty graficzne zbudowane w oparciu o architekturę Ampere.

Do takich wniosków można dość czytając zapowiedź konferencji na oficjalnej stronie korporacji, która w języku angielskim brzmi:

Get Amped for Latest Platform Breakthroughs in AI, Deep Learning, Autonomous Vehicles, Robotics and Professional Graphics

NVIDIA ma zatem w planach zaprezentowanie postępów w pracach nad sztuczną inteligencją technologią głębokiego nauczania, autonomicznych pojazdów, robotyki oraz grafiki komputerowej. A zwrot „Get Amped” to z pewnością nawiązanie do wspomnianej już architektury Ampere. Brak wzmianki o rozwiązaniach gamingowych może z kolei sugerować, że w pierwszej kolejności na rynek trafią nowe karty graficzne skierowane na rynek biznesowy, a na ich konsumenckie wersje przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Przebieg GDC 2020 będziemy mogli prześledzić na żywo na stronie korporacji. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 15 czasu środkowoeuropejskiego.