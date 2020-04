RTX Voice – karty Nvidii poprawią klarowność głosu graczy

Linia RTX miała wyznaczyć nowe trendy w jakości grafiki komputerowej. Dzięki zastosowaniu rdzeni przystosowanych do przeprowadzania obliczeń na potrzeby ray tracingu karty są w stanie lepiej odwzorowywać pracę światła w wirtualnej przestrzeni. Niestety dziś tylko nieliczne tytuły sięgają po technologię śledzenia promieni od Nvidii do generowania realistycznej grafiki. Ale posiadacze kart GeForce RTX mogą od teraz wykorzystać ich potencjał do poprawy jakości audio.

Korporacja wypuściła na rynek wtyczkę RTX Voice, która umożliwia usuwanie odgłosów tła podczas realizowania nagrań na żywo przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Nową funkcję zaprojektowano w taki sposób, aby sprawdziła się nie tylko w rękach graczy, ale i wśród osób pracujących zdalnie. Programiści zadbali bowiem o to, aby współpracowała z szeregiem najpopularniejszych komunikatorów audio.

Poniżej przedstawiamy pełną listę aplikacji kompatybilnych z RTX Voice:

Discord

Google Chrome

OBS Studio

Skype

Slack

Twitch Studio

WebEx

XSplit Broadcaster

XSplit Gamecaster

Zoom

Aby aktywować RTX Voice, należy zainstalować aplikację i upewnić się, że dysponujemy sterownikami w wersji 410.18 lub nowszymi. Następnie w oprogramowaniu wskazujemy, które urządzenie mają być monitorowane i poddane obróbce. Warto zauważyć, że system pozwala odfiltrować dźwięki tła zarówno z naszych nagrań, jak i z rozmów przychodzących. W ostatnim kroku trzeba zmienić domyślne urządzenie wejścia w aplikacji komunikacyjnej i upewnić się, że korzystamy z mikrofonu bądź głośników z przypiskiem NVIDIA RTX Voice w nazwie. Ponadto zaleca się wyłączenie redukcję szumów w docelowej aplikacji.

Zdjęcie: Nvidia

Korporacja udostępniła szczegółową instrukcję aktywacji dla poszczególnych programów na stronie internetowej poświęconej RTX Voice. Firma zastrzega, że aplikacja wciąż jest w wersji beta i w niektórych programach może nie działać perfekcyjnie. Ale szybki test przeprowadzany z pomocą Discorda wykazał, że wtyczka radzi sobie całkiem nieźle m.in. z wytłumianiem dźwięków kliknięć klawiatury i redukcją szumów pracy komputera.