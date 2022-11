Po God of War czas na grę z serii Castlevania? Reżyser przygód Kratosa chciałby zająć się projektem

fot. SIE

Na antenie podcastu Kinda Funny Games padły słowa, które dają nadzieję na powrót serii Castlevania. Eric Williams, reżyser gry God of War: Ragnarok, wyraził zainteresowanie podjęciem się nowego projektu. Wskazał właśnie markę należącą do Konami jako tę, którą chciałby się zająć. Oczywiście na ten moment to nic konkretnego, bo żadne decyzje nie zapadły, a piłka znajduje się po stronie Konami, ale kto wie - może w przyszłości kolejną odsłonę stworzy właśnie Santa Monica Studio?

Hej, to się może spełnić. Wasz program dociera do ludzi na całym świecie. Nie wiem, jaki będzie mój kolejny projekt, ale gdyby ktoś nam dał licencję na Castlevanię to z chęcią zrobimy grę z tej serii - mówi Williams.

Ostatnia odsłona słynnego cyklu Konami została wydana w 2014 roku i było to Castlevania: Lords of Shadow 2. Tytuł może i nie zachwycał pod względem ocen, ale spodobał się wielu graczom. Mimo tego, gra nie odniosła kasowego sukcesu i wydawca zdecydował się rozstać na bliżej nieokreślony czas z serią.