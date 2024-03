Obcy: Romulus - Cailee Spaeny nową Sigourney Weaver? Aktorka odpowiada

fot. materiały prasowe

Reklama

Obcy: Romulus to produkcja w reżyserii Fede Alvareza, która dzieje się w popularnym uniwersum z ksenomorfami. Akcja nowego, kinowego filmu ma się dziać pomiędzy pierwszą, a drugą częścią i łączyć w sobie ich elementy. O szczegółach nadchodzącego dzieła wypowiedział się sam reżyser, obszernie opowiadając o produkcji tutaj. O Romulusie wypowiedziała się również gwiazda produkcji, czyli Cailee Spaeny, którą mogliście w kinach oglądać przy okazji niedawnej Priscilli.

Używaliśmy praktycznych efektów. [...] Musiałam wyłączyć swoje nerdowskie myślenie, bo ciągle myślałam: "Ale to piękne. Użyliście czaszki Gigera." Musiałam to wyłączyć. Ale było to straszne. Akcja dzieje się pomiędzy jedynką a dwójką. Rozmawialiśmy o tym na zasadzie: "Jak możemy sprawić, żeby to było dziecko ich obu?" Dlatego raz mamy momenty akcji, a raz prawdziwy horror.

Aktorka została również zapytana o to, jak radzi sobie z noszeniem na barkach dziedzictwa Sigourney Weaver, do której postać Spaeny nawiązuje wizualnie w filmie w momencie wyjścia z windy.

Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby dać tej postaci życie. [...] Nigdy nie mogłam być jak Sigourney. Ale dałam z siebie co tylko mogłam, żeby uczynić tę postać trójwymiarową, najbardziej jak tylko się da.

Obcy: Romulus - opis fabuły

Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus - obsada

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Priscilla. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Alien: Romulus - premiera filmu w kinach w Polsce odbędzie się 15 sierpnia 2024 roku.