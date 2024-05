Obcy: Romulus konsultowany z Jamesem Cameronem. Reżyser pomagał przy praktycznych efektach

fot. 20th Century Studios

Obcy jeszcze w tym roku powróci z nowym filmem od twórcy Martwego zła i dwóch części Nie oddychaj. Reżyser Fede Álvarez miał okazję niedawno udzielić wywiadu Total Film, gdzie ujawnił, że w swojej najnowszej produkcji chciał postawić na jak najwięcej ujęć z praktycznymi efektami. Obcy: Romulus miał jak najbardziej zbliżyć się do pierwszych odsłon serii, tworzonych przez Ridleya Scotta i Jamesa Camerona.

Obcy: Romulus - Fede Álvarez konsultował się z Jamesem Cameronem przy praktycznych efektach

Alvarez miał okazję blisko współpracować z obydwoma reżyserami, aby jak najlepiej przenieść swoją wizję na ekran. Odbył nawet długą rozmowę telefoniczną z Jamesem Cameronem, podczas której omawiali najróżniejsze detale, nawet takie, jak wielkość silników statków.

Reżyser wspomina, że na koniec Cameron podziękował ekipie, za zaproszenie go do rozmowy:

Pod koniec rozmowy telefonicznej podziękował nam za możliwość przeprowadzenia burzy mózgów, co wydało mi się zabawne. Pomyślałam: „Nie musisz nam dziękować. To dla nas najlepszy dzień w życiu!”.

Fede Álvarez dodał, że Obcy: Romulus będzie łączył elementy znane z obu pierwszych części serii:

Otoczenie i tempo – w pewnym stopniu bardziej przypomina Obcego - 8. pasażera Nostromo. A potem stopniowo – nawet nie będziesz wiedział kiedy – czujesz, że to bardziej Obcy – decydujące starcie. To postęp i dzieje się to naturalnie.

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus - opis fabuły

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus - obsada

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Alien: Romulus - kinowa premiera filmu została wyznaczona w Polsce na 15 sierpnia 2024 roku.