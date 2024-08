Cameo w Obcy: Romulus było możliwe dzięki... Władcy Pierścieni. Pomógł też deepfake

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Choć film Obcy: Romulus spotkał się w większości z pozytywnym odzewem fanów i krytyków, to jeden element wzbudził kontrowersje. Chodzi o wykorzystanie wizerunku zmarłego aktora, by stworzyć nową postać, będącą nawiązaniem do granego przez niego za życia znanego bohatera z franczyzy. Teraz reżyser Fede Álvarez postanowił wyjaśnić, za pomocą jakiej technologii urzeczywistnił to zaskakujące cameo.

Cameo w Obcy: Romulus było możliwe dzięki... Władcy Pierścieni

W filmie Obcy: Romulus pojawiło się cameo Iana Holma, który w 1. części Obcego zagrał androida Asha, by teraz "wrócić" jako Rook, kolejny wytwór fikcyjnej korporacji Weyland-Yutani. Fede Álvarez wyjaśnił, jak byli w stanie to osiągnąć.

Władcy Pierścieni "Metaphysic to firma, która wykonała kawał roboty, jeśli chodzi o ulepszenie marionetki" - wyjaśnił Fede Álvarez w rozmowie z The Hollywood Reporter. - "Mieliśmy marionetkę, która mówiła, a wszystko opierało się na znalezionym przez nas odlewie głowy. Istniał tylko jeden, który został stworzony na potrzeby. Więc ekipa z Legacy, odpowiedzialna za animatronikę, zaczęła od tego, a potem niektóre ujęcia, w których bohater miał mówić i poruszać ustami, wymagały jeszcze pomocy CG. W niektórych scenach patrzyłeś prosto na samą animatronikę. Więc była to kombinacja różnych technik. Nie wiem, co dokładnie zrobili, ale jestem pewien, że było to połączenie CG i odlewu głowy. Może wykorzystali trochę technologii deepfake, jeśli chodzi o oczy, ponieważ nadaje się do tego najlepiej. Jednak ogólnie było to połączenie sztuczek z lat 70. i 80. XX wieku z najnowszymi technologiami z wczoraj."

Warto wziąć pod uwagę fakt, że choć cameo okazało się kontrowersyjne - jak to zwykle bywa, gdy twórcy postanawiają wykorzystać wizerunek zmarłego aktora - to Fede Álvarez w pierwszej kolejności zapytał najbliższą rodzinę Iana Holma, co sądzi o tym pomyśle. Ci byli zachwyceni. Wdowa po artyście nawet powiedziała, że "Hollywood odwróciło się" od jej męża w ostatnich latach życia i miał problem, by po Hobbicie znaleźć pracę, więc cieszyłby się z kolejnego występu w ukochanej marce.

