Obcy: Romulus z serią nowych plakatów. Ksenomorf i facehugger doprowadzą bohaterów do płaczu

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż na Obcy: Romulus, który trafi do kin już w połowie sierpnia. Z tej okazji pojawiło się nowe wideo zachęcające do zakupu biletu, a także seria plakatów, które prezentują najważniejszą postać filmu, czyli ksenomorfa. Zabójczy obcy doprowadzi bohaterów nawet do płaczu, co też możemy zobaczyć na jednym z poniższych plakatów.

Obcy: Romulus – nowy film promocyjny i plakaty

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus – gwiazda filmu opowiada o graniu z lalkami ksenomorfów

W najnowszym wywiadzie dla Empire Cailee Spaeny opowiedziała o pracy na planie z lalkami, które służyły do efektów praktycznych dla ksenomorfów:

Lalkarze byli absolutnie genialni. Oni naprawdę odgrywali rolę tych stworzeń za pomocą swoich lalek. Po prostu nie sądzę, żebyśmy już to widzieli. Jako branża skręciliśmy za róg, gdzie wszystko stało się zielonymi ekranami, a za różne potwory służą piłki tenisowe. Dlatego miło jest przywrócić praktyczne efekty. Myślę, że można to poczuć na ekranie. Tak jak H.R. Giger [projektant oryginalnych kosmitów] bawił się anatomią człowieka i częściami seksualnymi…, jest w tym coś naprawdę pierwotnego. Gdy tylko zobaczysz to stworzenie, jeżą ci się włosy na karku. I to wciąż jest szokujące. Widziałam tę kreaturę wiele razy, ale kiedy patrzysz jej prosto w twarz, podczas kręcenia scen, w których występowałam przeciwko niej, to wciąż było przerażające.

Aktorka wspomniała również o swojej próbie obejrzenia pierwszej części Obcego, gdy była jeszcze dzieckiem:

Kiedy byłam dzieckiem, naprawdę bałam się horrorów. Moim pierwszym wspomnieniem związanym z Obcym ​​jest to, że mój tata oglądał film w salonie i pomyślałam: „Och, obejrzę to”. I wtedy, gdy zrozumiałam, co to będzie, to doszło do sceny z rozdzieraniem klatki piersiowej. Uciekłam do swojego pokoju, ale nadal byłam bardzo ciekawa, więc znowu poszłam do salonu i zerknęłam, kolejny raz bojąc się tego, co zobaczę.

Obcy: Romulus - fabuła, obsada, data premiery

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Obcy: Romulus - kinowa premiera filmu została wyznaczona w Polsce na 15 sierpnia 2024 roku.