Wielki i wzruszający powrót postaci z Obcego po latach. Rodzina aktora była zachwycona pomysłem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. 20th Century Studios

Ash to android, którego mogliśmy zobaczyć w oryginalnym Obcym. Nie pojawił się jednak w żadnej kolejnej części, przynajmniej aż do teraz. Choć nie zdradzono tego wcześniej ani w zwiastunie, ani na Comic-Conie, Ash (w pewnym sensie) powrócił w filmie Obcy: Romulus. Fede Álvarez, reżyser produkcji, wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Weekly, dlaczego:

Ridley Historycznie rzecz biorąc, ilość syntetyków jest ograniczona, dlatego niektóre wracają kilka razy. Rozmawialiśmy na ten temat. Zarówno ja, jak i[Scott, producent Romulusa, a zarazem reżyser kilku części Obcego, w tym pierwszego filmu - przyp. red.], byliśmy zdania, że ten, który nigdy nie wrócił, był najlepszy z nich wszystkich - oryginalny model grany przez Iana Holma.

Ian Holm, odtwórca Asha, zmarł w 2020 roku. Álvarez chciał się więc najpierw upewnić, czy przywrócenie postaci nie przeszkadzałoby jego najbliższej rodzinie.

Wszystko zaczęło się od tego, że zadzwoniłem do jego rodziny i porozmawiałem z wdową po nim. Czuła, że Hollywood chłodno traktowało Iana w ostatnich latach życia, a także, że chciał wziąć udział w większej liczbie projektów po Hobbicie, ale nie udało się, dlatego była zachwycona pomysłem, że moglibyśmy go przywrócić.

Fot. Materiały prasowe

Z jego słów wynika, że przez ostatnie dziesięć lat życia Holma, nie dostawał za wiele ofert pracy. Co więcej, kochał franczyzę Obcego i Ridleya Scotta, więc byłby szczęśliwy, mogąc wziąć udział w kolejnym filmie.

Wcześniej napisaliśmy, że "w pewnym sensie" przywrócono Asha, ponieważ bohater został zniszczony przez Ripley na długo przed wydarzeniami z Obcy: Romulus. Filmowy android nazywa się Rook i zachowuje się inaczej, jednak wygląda dokładnie tak samo, jak Ash, a także obu bohaterów łączy ta sama więź z Matką.

Zaraz po ukończeniu wersji roboczej, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było zadzwonienie do całej jego rodziny, aby upewnić się, że to oni zobaczą go jako pierwsi. To był bardzo, bardzo emocjonalny telefon. Stracili go niedawno, a ja straciłem też mojego tatę mniej więcej w tym samym czasie.

Więc dobrze rozumiałem zarówno ich ból, jak i radość, że mogą zobaczyć go ponownie w filmie. Jestem dumny z tego, jak to zrobiliśmy, a także jak współpracowaliśmy z nimi. Nie mogę się doczekać, aż fani oszaleją na jego widok - na widok jednej ze swoich ulubionych twarzy z oryginału.

