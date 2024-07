Seria Obcy ma z pomocą Fede Alvareza wrócić do korzeni. Akcja nadchodzącego Obcy: Romulus ma miejsce pomiędzy dwiema najbardziej kultowymi częściami autorstwa Ridleya Scotta oraz Jamesa Camerona. Historia tym razem skupi się na grupie młodych kolonizatorów. Nie zabraknie oczywiście ksenomorfa oraz androidów.

Z okazji otwarcia sprzedaży biletów na film, 20th Century Studios opublikowało również wideo z nowymi scenami, które możecie obejrzeć poniżej:

Fede Alvarez, który jest wielkim fanem dwóch pierwszych filmów, zrobił też niespodziankę i wysłał prawdziwe kasety VHS z nowym nagraniem promocyjnym dla swojego filmu, które też przedstawiały nowy plakat.

W oryginalnym Obcym istotna była też postać androida. Takowy pojawi się i w produkcji Fede Alvareza, który to opowiedział, w jaki sposób android stanie się jedną z ważniejszych postaci, a jego relacja z główną bohaterką będzie emocjonalnym wątkiem całego filmu:

Kiedy jej ojciec umierał, zostawił jej Andy'ego jako opiekuna. Ale Andy jest trochę uszkodzony i to starszy model. Zamiast być jej zastępczym ojcem, stał się dla niej młodszym bratem. To było serce naszej historii. Ta relacja między nimi dwojgiem. I jak ta relacja się zmienia, gdy zaczynają się dziać te wszystkie złe rzeczy.

Ona go kocha, jak prawdziwego, własnego brata, ale jest syntetyczny. Są pewne problemy, gdy dorasta się z syntetykiem. Problemy, które też napotka w trakcie filmu. Dynamika tej relacji jest fajna do wywrócenia do góry nogami. Ciekawie było eksplorować motyw tego, że syntetyk jest członkiem rodziny i jakie pytania to stawia. David Jonsson, który wciela się w tego bohatera, był świetny i poradził sobie znakomicie.