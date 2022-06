Obi-Wan Kenobi wyjaśnia ciekawą rzecz z Powrotu Jedi? Teoria o Vaderze sugeruje zmianę w kanonie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Krążąca w sieci teoria ma związek z finałem Obi-Wana Kenobiego. więc siłą rzeczy całość jest bardzo spoilerowa. Jest to ostatnie ostrzeżenie!

Sama teoria to coś, co niektórzy widzowie mogli sami zauważyć i domyślić się związku z filmem Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Dotyczy to sceny rozmowy Vadera z Obi-Wanem po tym, jak ten drugi rozwalił mu lewą część hełmu swoim mieczem świetlnym. Spekulacja polega na tym, że to właśnie Obi-Wan Kenobi w tym momencie poważnie zranił głowę Vadera. Dokładnie w tym miejscu w Powrocie Jedi widać zapadającą w pamięć bliznę.

Do tej pory uważano, że ta blizna powstała w wyniku oparzeń na Mustafarze z Zemsty Sithów. Czy twórcy postanowili to zmienić? Fani w mediach społecznościowych raczej są w błędzie. W scenie z 2. odcinka, w której Vader jest w zbiorniku z bactą widać,że sławetna blizna już tam jest.