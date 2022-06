Obi-Wan vs Darth Vader - ta walka mogła być lepsza? Zobacz ją z muzyką z Zemsty Sithów

fot. materiały prasowe

W finale serialu Obi-Wan Kenobi doszło do zapowiadanego rewanżu stulecia. Wielka walka Obi-Wana z Darthem Vaderem to pojedynek na pewno bardzo emocjonujący z uwagi na relacją walczących i poruszające kwestie związane z poczuciem wina, nienawiścią i innymi uczuciami. W kluczowych momentach to właśnie te emocje przeważają.

Obi-Wan vs Darth Vader

Fani jednak zwrócili uwagę, że z bardzo wyrazistą gwiezdnowojenną. Fan z kanału YouTube CineVore wziął sceny samej walki Obi-Wana z Vaderem i kompletnie przebudował w nich muzykę, montując je w jedną całości. W serialu były one przeplatane wątkiem Revy. Wykorzystał on utwory z filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów na czele z legendarnym Battle of the Heroes, czyli muzyką skomponowaną przez Johna Williamsa z myślą o walce Obi-Wana z Anakinem. Zobaczcie i oceńcie jak wyszło.

Przypomnijmy, że Obi-Wan Kenobi to 6-odcinkowy serial. Planowany był jako zamknięta historia, ale Lucasfilm jest otwarty na 2. sezon. Żadnych decyzji nie ma.