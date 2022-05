Obi-Wan Kenobi - lista odcinków Wojen Klonów do nadrobienia. Sugerują ważną postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+ opublikował listę rzeczy wartych obejrzenia przed serialem Obi-Wan Kenobi. Poza oczywistością w postaci całej trylogii prequeli, czyli filmów Mroczne widmo, Atak Klonów oraz Zemsta Sithów, są też wybrane odcinki serialu animowanego Wojny Klonów. Być może sugerują one coś na temat fabuły

Obi-Wan Kenobi - co obejrzeć?

Pada sugestia, żę trzeba obejrzeć pilot serialu w postaci filmu Gwiezdne wojny: Wojny klonów, są też wybrane odcinki. Mamy odcinki 2. sezonu od 12 do 16. W nich też Obi-Wan próbuje zapobiec wojnie na Mandalorze. Tutaj też poznaje księżną Satine, która staje się kimś w rodzaju jego niespełnionej miłości. On przez kolejne odcinki serialu obdarzył ją uczuciem, ale nigdy w tę stronę nie poszedł, jak Anakin. Satine pojawia się też w sugerowanych odcinkach 14-16 sezonu piątego. Nie da się ukryć, że wątek relacji Obi-Wana z Satine w czasach Wojen Klonów miał ważny wpływ na kształtowanie bohatera i być może jest to sugestia, że albo poznamy tę postać w wersji aktorskiej, albo Obi-Wan będzie ją wspominać. A pamiętajmy, że widzieliśmy też jak Maul zabija ją na jego oczach, więc jest z tym związana trauma.

Poza tym pojawiają się także odcinki 15-18 sezonu czwartego. W nich też Obi-Wan finguje swoją śmierć, by udać się na misję pod przykrywką. To zbudowało konflikt z Anakinem, który poczuł się zdradzony przez własnego mistrza, bo ten nie wyjawił mu planu.

Czy kwestia Satine odegra rolę w serialu Obi-Wan Kenobi? Na obecną chwilę jest to spekulacja. Nie jest jednak to wykluczone z uwagi na to, jak bardzo ta postać była ważna w życiu Kenobiego. Pamiętajmy, że według plotek mamy zobaczyć retrospekcje z czasów Wojen Klonów.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+. W Polsce pierwsze 4 odcinki dopiero 14 czerwca. Ostatnie dwa co środę.