Obi-Wan Kenobi - opis fabuły serialu. Tak miała wyglądać porzucona wersja

Wiemy, że serial Obi-Wan Kenobi zostanie bardzo zmieniony. Jego pierwotna wersja napisana przez Hosseina Aminiego została porzucona z - jak do tej pory wiedzieliśmy - powodu podobieństwa do The Mandalorian.

Portal The Illuminerdi dotarł do opisu fabuły tej wizji serialu i trudno nie dziwić się decyzji Lucasfilmu, by pójść w innym kierunku.

Obi-Wan Kenobi - opis serialu

Tatooine, pustynna planeta, na której farmerzy ciężko pracują w żarze dwóch słońc, ale muszą do tego próbować bronić siebie i swoich bliskich przed Ludźmi Pustyni. Planeta poza granicami cywilizacji. Miejsce, w którym nikt nie myślałby, że można znaleźć mistrza Jedi i dziecko, na barkach którego leży przyszłość galaktyki.

Opis więc wydaje się sugerować, że mielibyśmy zobaczyć, jak Obi-Wan Kenobi próbuje chronić młodego Luke'a Skywalkera. Prawdopodobnie inspirowano by się historiami z starego kanonu Gwiezdnych Wojen, w którym Obi-Wan Kenobi interweniował przy akcjach Ludzi Pustyni. W końcu młody Luke mieszkał z farmerami, Owenem i Beru Larsami, więc zagrożenie było realne. A to oczywiście buduje skojarzenie z Mandalorianem broniącym Baby Yodę i stąd ta zmiana wizji.

Na razie nie wiemy, jaki nowy kierunek został wyznaczony dla serialu. Nad scenariuszami pracuje Joby Harold. Data premiery nie jest znana.