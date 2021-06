Obi-Wan Kenobi - plotka o fabule. Z kim bohater będzie walczyć na miecze świetlne?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe informacje o serialu Obi-Wan Kenobi pochodzą od Jasona Warda z Making Star Wars, czyli jednego z najlepiej poinformowanych źródeł o tematyce Gwiezdnych Wojen. Nikt jednak nie komentuje, nie dementuje ani nie potwierdza tych informacji, więc traktujcie je z dystansem.

Według jego źródeł w serialu Obi-Wan Kenobi będzie walczyć z przynajmniej jednym Inkwizytorem Sithów. Będzie to oczywiście walka na miecze świetlne. Ma do tego dojść w przynajmniej jednym odcinku. Ward widział materiały z serialu, ale nie jest w stanie potwierdzić, czy Inkwizytor polujący na Kenobiego to całkowicie nowa postać, czy któraś z nam już znanych. Wcześniej widzieliśmy siepaczy Vadera w serialu Star Wars Rebelianci i grze Star Wars Jedi: Upadły zakon. Prawdopodobnie będzie to postać grana przez Moses Ingram, która pokazywała w sieci trening walki na miecze. Wówczas pojawiła się plotka, że ona gra Inkwizytorkę.

Dziennikarz dodaje, że choć większość serialu rozgrywa się na Tatooine to... Kenobi wyruszy poza planetę. Nie wiadomo po co, gdzie i z jakiego powodu pozostawi Luke'a bez swojego nadzoru.

Lucasfilm

Przypomnijmy, że według kanonu Inkwizytorzy Sithów to grupa, która pod okiem Vadera zajmowała się ściganiem niedobitków Jedi po utworzeniu Imperium. Niektórzy Jedi zostali Inkwizytorami. Przewodzi nim Wielki Inkwizytor, którego możecie zobaczyć na powyższej grafice. Odpowiada on przed Vaderem.

Prace na planie mają potrwać do końca 2021 roku. Premiera w 2022 roku.