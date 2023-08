Obi-Wan Kenobi – reżyserka serialu o docieraniu do pokoleń fanów i szansach na 2. sezon

fot. Disney+ (Obi-Wan Kenobi)

Tworzenie produkcji w uniwersum Gwiezdnych Wojen samo w sobie nie jest łatwym zadaniem, bo trzeba mierzyć się z wielkimi oczekiwaniami fanów na całym świecie, ale jak słusznie zauważa przeprowadzający wywiad z reżyserką, Brian Davis – łączenie pokoleń jest jeszcze trudniejsze. W przypadku serialu Obi-Wan Kenobi doszło do połączenia dwóch ważnych trylogii w uniwersum, bo mówimy tutaj nie tylko o sequelach, ale też prequelach.

Za sterami projektu stanęła Deborah Chow, która teraz długo po premierze udzieliła wywiadu na temat produkcji. Dziennikarz zapytał ją, czy łatwo było ingerować w historię pomiędzy trylogiami.

To było największe wyzwanie w całym projekcie i dlatego też przeszedł on tak długą fazę rozwoju. Jesteś pomiędzy dwiema trylogiami z tymi ogromnymi oczekiwaniami i kultowymi postaciami. Wszyscy wiedzą, co się z nimi stało przed i po, a ty zaczynasz z postacią, która według opinii publicznej powinna siedzieć na tej skale przez 20 lat. Ale te 20 lat między [Zemstą Sithów a Nową nadzieją] dawało dużo szans do emocjonalnej eksploracji.

A jak wyglądało planowanie fabuły w oparciu o to, co może być kanoniczne, a co nie?

Jest tak wiele miejsca na interpretację i tak wielu ludzi ma różne swoje pomysły. Tak więc dla nas najważniejsza była emocjonalna autentyczność i to, że czuliśmy, że będzie to właściwa podróż dla tych postaci, które wychodziły z prequeli i wchodziły w Nową nadzieje. Najlepszym przykładem na to, że historia Obi-Wana jest czymś więcej, jest udział 10-letniej Leii Organy.

Reżyserka wspomina, że było na temat wprowadzenia tej postaci bardzo dużo dyskusji i nie mieli pewności, jak zareagują fani. Uznała, że to trudne zadanie, bo na pewnym poziomie wszystko może być uznane za łamanie kanonu, ale trzeba kilka razy zaryzykować. Dodaje, że przecież nie było nigdy wyraźnej sugestii, że Leia i Obi-Wan Kenobi wcześniej się nie spotkali.

fot. materiały prasowe

Reżyserka odpowiedziała też na pytanie o potencjalny 2. sezon. Z jednej strony planowali wzniosłe zakończenie dla Ewana McGregora, ale po ostatnim klapsie na planie, ten już podrzucał pomysły na kontynuację. Jest jeszcze przecież 10 lat do wypełnienia, więc nie ma konkretnych planów, ale nigdy nie mówią nigdy.