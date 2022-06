Obi-Wan Kenobi - co dalej z Wielkim Inkwizytorem? Scenarzysta komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Fani Gwiezdnych Wojen wciąż dyskutują o tym, co się stało z Wielkim Inkwizytorem w ostatnich minutach 2. odcinka Obi-Wana Kenobiego. W tych scenach nieoczekiwanie Reva przebiła go mieczem świetlnym, a w 3. odcinku mówi się o zabójstwie zwierzchnika Inkwizytorów. Dyskusje wzmaga fakt, że lata później ta postać odgrywa kluczową rolę w serialu Star Wars Rebelianci, więc niektórzy fani zaczęli stawiać wyrok: Disney niszczy kanon.

Wielki Inkwizytor powróci?

Joby Harold, scenarzysta serialu Obi-Wan Kenobi w rozmowie z Vanity Fair powiedział dość sugestywne zdanie o tym, co dalej z Wielkim Inkwizytorem.

- Jak wiesz, nigdy nie popsulibyśmy kanonu. To mam tylko do powiedzenia w tej kwestii [śmiech]. Kanon jest wszystkim!

Według Jasona Warda z makingstarwars.net, czyli najlepszego źródła o tematyce Gwiezdnych Wojen postać Wielkiego Inkwizytora jak najbardziej powróci jeszcze w tym sezonie serialu. Najwyraźniej cała sytuacja miała wzbudzić dyskusję w sieci i biorąc pod uwagę ilość medialnych publikacji i postów na temat w mediach społecznościowych, zabieg odniósł pożądany sukces.

Do sieci trafił też plakat z Darthem Vaderem. Dołącza on do grupy plakatów postaci, które były publikowane wcześniej.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - każdy nowy odcinek co środę w Disney+.