Obsada 7. sezonu serialu Czarne lustro. Nie brak gwiazd - jest osoba z Deadpool & Wolverie

Netflix opublikował obsadę siódmego sezonu serialu Czarne lustro. Jest ona liczna, nazwiska są znane i nie brak gwiazd z kinowych ekranów. Szczegółów postaci, w które wcielają się aktorzy, nie ujawniono. Prace na planie wciąż trwają.

Czarne lustro - obsada 7. sezonu

Na ekranie zobaczymy takie osoby jak Awkwafina (Jackpot), Milanka Brooks (Mum And I Don’t Talk Anymore), Peter Capaldi (Criminal Record), Emma Corrin (Deadpool and Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O’Dowd (Bridesmaids), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Horrible Histories), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld) oraz Harriet Walter (Succession).

Wymienioną obsadę zobaczymy w sześciu zaplanowanych odcinkach. Za sterami ponownie stoi Charlie Brooker.

Zapowiedziano, że zobaczymy kontynuację jednego z popularnych odcinków o załodze statku USS Callister. W obsadzie tej historii z czwartego sezonu byli Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson oraz Michaela Coel

Premiera w 2025 roku ba Netflixie.