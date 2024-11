Recenzenci oceniają 2. sezon Silosa. "Nadal jeden z najlepszych seriali sci-fi"

fot. Apple TV+

Silos powróci z 2. sezonem już 15 listopada, a niektórzy dziennikarze otrzymali przedpremierowy dostęp do nowych odcinków. Gwarantujemy - te recenzje sprawią, że fani serialu będą z jeszcze większą niecierpliwością czekać na premierę! Zgodnie z opiniami zebranymi przez Rotten Tomatoes, Silos to nadal jedna z najlepszych produkcji Apple TV+. Co więcej - wciąż utrzymuje wysoki poziom wśród współczesnych seriali sci-fi.

Silos: sezon 2 - pierwsze recenzje

Na moment pisania tego tekstu, średnia ocen na Rotten Tomatoes wynosi 8,3 na 10. Najjaśniejszą gwiazdą wciąż pozostaje Rebecca Ferguson. Recenzenci mówią jednogłośnie - show należy do tej aktorki, ale jeszcze nigdy nie była tak hipnotyzująca na ekranie. Niemniej jednak reszta obsady prezentuje się równie świetnie - szczególnie zachwalano występ Tima Robbinsa. Nadchodzący sezon ma w pewnym stopniu odbiegać od materiału źródłowego, ale nadal oddaje hołd wydarzeniom z książki. Szczególnie czytelnikom powinien spodobać się wątek postaci Solo (w tej roli Steve Zahn).

Emma Fraser, IGN Movies

- Rebecca Ferguson doskonale radzi sobie z wymagającą fizycznie rolą, jednocześnie ukazując strach i determinację Juliette w nowym otoczeniu.

M.N. Miller, FandomWire

- To najlepszy przygodowy serial science-fiction od czasów Zagubionych!

Joonatan Itkonen, Tokisto.net

- To mocniejsza, bardziej złożona druga odsłona, która udowadnia, że seria była warta początkowego rozgłosu.

Katie Doll, CBR

- Shane McRae i Remmie Milner najlepiej wykorzystują poszerzony czas ekranowy ich ról jako Knox i Shirley.