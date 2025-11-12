placeholder
Ocean's 14 znalazło swojego antagonistę! Kto dołączył do obsady?

Do obsady Ocean's 14 dołączył kolejny aktor, który wcieli się w powracający czarny charakter. Sprawdźcie, kiedy powinny ruszyć zdjęcia!
Oliwia Garczyńska
Ocean's Eleven
Andy Garcia potwierdził w wywiadzie dla The Wrap, że powróci w nadchodzącym filmie Ocean's 14 w roli Terry'ego Benedicta. Aktor wystąpił także w poprzednich trzech odsłonach serii. 

Ocean's 14 - co jeszcze wiadomo?

W powracającej obsadzie znaleźli się także Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle i Julia Roberts. Reżyserem zostanie David Leitch - będzie to pierwszy film z franczyzy, którego nie wyreżyseruje Steven Soderbergh. Ostatnio potwierdził w wywiadzie z The Wrap, że oficjalnie zakończył prace przy tej serii. 

Andy Garcia ujawnił, że zdjęcia oryginalnie miały rozpocząć się w styczniu 2026 roku, jednak zostaną przesunięte ze względu na kolidacje w grafikach aktorów. Brad Pitt, który powróci w nowej części, aktualnie nagrywa film The Adventures of Cliff Booth w reżyserii Davida Finchera, co mogło spowodować opóźnienie. Nowy termin rozpoczęcia zdjęć nie został jeszcze potwierdzony. 

Ocean's 14 powstaje? George Clooney o przyszłości filmu

Ocean’s 11, Ocean’s 12/Flight of the Phoenix/Blade Trinity i Ocean's 13 są dostępne do obejrzenia na platformie Amazon Prime Video.

Źródło: worldofreel

