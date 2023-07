Octopus Film Festival 2023 - Tadeusz Drozda przeczyta na żywo dialogi do Jokera

octopsufilmfestival.com

Octopus Film Festival doczeka się szóstej edycji i w dniach 8-13 sierpnia 2023 roku zawita do Gdańska. Ponownie zatem fani kina gatunkowego będą mogli śledzić w industrialnych przestrzeniach Stoczni i Ulicy Elektryków, najbardziej nietypowe widowiska ze świata kina. Jednym z patronatów medialnych wydarzenia jest portal naEKRANIE.pl

Wśród wielu zaplanowanych atrakcji, ogłoszono właśnie tę, na którą na pewno będą czekać fani Tadeusza Drozdy. Satyryk będzie głównym gościem tegorocznej edycji i tradycyjnie będzie przygotowane dla niego zadanie - czytanie dialogów do filmu na żywo. Wybór padł na produkcję Joker z 2019 roku w reżyserii Todda Phillipsa, która nominowana była do Oscara. Na poprzedniej edycji obecny był Michał Milowicz i czytał dialogi do Przekrętu. Jak poradzi sobie Tadeusz Drozda?

octopsufilmfestival.com

Po raz pierwszy w historii festiwalu odbędzie się też Octopus Shorts – Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, do którego nadesłano ponad 300 zgłoszeń z całego świata. Najlepszy gatunkowy krótki metraż wyłoni trzyosobowe Jury.