Od nowa - serial HBO opóźniony przez koronawirusa. Kiedy premiera?

Od nowa miał mieć premierę 10 maja 2020 roku. HBO oficjalnie ogłosiło, że ta data nie jest już aktualna. W oświadczeniu opublikowanym portalowi TVLine.com tłumaczą, że zmieniają ramówki w z uwagi na pandemię koronawirusa, więc ten serial zostaje przesunięty na jesień 2020 roku.

Powodem więc nie jest jego nieukończenie, ale świadomość stacji HBO, że z uwagi na blokadę tworzenia nowych filmów i seriali, która najpewniej potrwa kilka miesięcy nie będą mieli co emitować jesienią 2020 roku. Niewykluczone, że jest to pierwsza taka decyzja z wielu.

Przypomnijmy, że serial oparty jest na książce You Should Have Known. Za sterami stoi David E. Kelley, twórca Wielkich kłamstewek. W obsadzie są także Hugh Grant, Edgar Ramirez, Lily Rabe i Donald Sutherland.

Jest to historia o wpływowej parze z Manhattanu, który idealne życie zostaje wywrócone do góry nogami z uwagi na tragiczne wydarzenia.