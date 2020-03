The Undoing - nowy zwiastun serialu HBO. Nicole Kidman i Hugh Grant w obsadzie

The Undoing to limitowany serial od HBO. Bohaterami są Grace i Jonathan Fraserowie, którzy żyją tak jak sobie zapragnęli. Pewnego niego życie głównej bohaterki wywraca się do góry nogami. Dochodzi do brutalnej śmierci i tragicznych odkryć. Grace jest zmuszona rozebrać swoje aktualne życie na czynniki pierwsze, by stworzyć nowe dla dziecka i rodziny.

W obsadzie są Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramírez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl i Donald Sutherland. Twórcą jest David E. Kelly, czyli twórca Wielkich kłamstewek. Zobaczcie drugi zwiastun produkcji:

The Undoing - premiera w HBO w maju 2020 roku.