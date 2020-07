Odwet: młodzieżowy thriller zekranizowany przez Netfliksa nadchodzi

IUVI

Wydawnictwo IUVI zapowiedziało premierę książki Odwet autorstwa Gretchen McNeil. To młodzieżowy thriller, którego bohaterki postanawiają się zemścić na szkolnych prześladowcach.

Odwet został zekranizowany przez platformę Netfix. Polska premiera powieści będzie miała miejsce 29 lipca.

Oto okładka i opis Odwetu:

Źródło: IUVI

Pełen napięcia thriller i jednocześnie dowcipna historia czterech krańcowo różnych dziewcząt, które połączyły swoje siły, aby odegrać się na szkolnych prześladowcach. Nie przewidziały jednak, że gra stanie się bardzo ryzykowna i przysporzy im śmiertelnych wrogów…

Bree, Olivia, Kitty i Margot nie mają ze sobą nic wspólnego – a przynajmniej tak właśnie mają myśleć uczniowie i pracownicy ich liceum. Dziewczyny mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienny styl życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Nie Wkurzaj Się, tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach.

Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem „NWS” w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich. Pojawiają się kolejne wskazujące na nie poszlaki, policja zacieśnia krąg podejrzanych… i dziewczyny mają naprawdę wiele do stracenia.