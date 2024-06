Nowi aktorzy dołączają do 2. sezonu One Piece. Obsadzono rolę kluczowego bohatera

fot. Netflix

Twórcy serialowej wersji One Piece od Netflixa kompletują obsadę drugiego sezonu. Do siedmiu poprzednio ogłoszonych aktorów właśnie dołączyła kolejna czwórka, która odegra role nowych postaci. W serialu zobaczymy Julię Rehwald ( Ulica Strachu), która wcieli się w Tashigi, Roba Collettiego (Wszyscy święci New Jersey), który zagra Wapola, a także Ty’a Keogha (24 godziny po śmierci) jako Daltona.

W jednego z najważniejszych nowych bohaterów w drugim sezonie One Piece wcieli się Callum Kerr (Monarch), który zagra Smokera. Tego słynnego pułkownika z Logue Town, który podjął się misji schwytania Luffy’ego i załogi Słomkowego Kapelusza, mieliśmy okazję zobaczyć już w finale pierwszego sezonu. Twórcy nie ujawnili wtedy twarzy postaci, ale widzieliśmy charakterystyczny mundur Smokera, a także dwa cygara, które palił jednocześnie.

