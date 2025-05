Zwiastun 2. sezonu One Piece za kilka dni? Nowe wideo zapowiada Tudum

fot. Netflix

Netflix opublikował nowe wideo promujące tegoroczne wydarzenie Tudum. Klip oparty jest na bohaterach serialu One Piece, którzy... organizują imprezę z oglądaniem! To symboliczny początek promocji kolejnych odcinków hitu. W opisie czytamy, że Tudum to pierwszy przystanek na trasie, która doprowadzi nas aż do premiery nowych epizodów. Najpewniej to właśnie wtedy poznamy oficjalną datę premiery i zobaczymy pierwszy zwiastun.

One Piece zapowiada Tudum

Co to jest Tudum?

To wielkie wydarzenie promocyjne organizowane przez Netflixa, podczas którego zapowiadane są największe serialowe i filmowe premiery. Nie zabraknie takich tytułów jak One Piece, Stranger Things, Wiedźmin, Wednesday i wielu potencjalnych nowości, które mogą podbić globalny rynek. Oficjalna lista materiałów nie została jeszcze ujawniona, ale tradycyjnie wiele zwiastunów trafia do sieci podczas transmisji na żywo. Tegoroczna edycja odbędzie się w nocy z 30 maja na 1 czerwca.

O czym opowiada One Piece?

W żeglarskim świecie młody kapitan piratów, Monkey D. Luffy, wraz ze swoją załogą wyrusza na niebezpieczną wyprawę, by zdobyć mityczny skarb One Piece i zostać Królem Piratów.

Obsada 2. sezonu One Piece